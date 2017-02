PT usa Sintep para ato pró-Lúdio

Alguns petistas prometem para segunda (20) um ato de desagravo em defesa do ex-vereador por Cuiabá, Lúdio Cabral, que foi levado coercitivamente pela polícia para prestar depoimento à Justiça na última terça, como parte da 5ª etapa da operação Sodoma, que prendeu cinco, entre eles o advogado Francisco Faiad, ex-secretário de Administração de Silval e que foi candidato a vice-prefeito de Lúdio, em 2012. Investigações do MPE apuraram que a campanha de Lúdio a prefeito foi "irrigada" com dinheiro sujo. E há indícios fortes de caixa 2. Ao invés do petista, derrotado duas vezes seguida nas urnas, a prefeito e a governador, se preocupar com a defesa jurídica, prefere conduzir o caso para o viés político. Assim como outros petistas, Lúdio usa estratégia da vitimização. O tiro pode sair pela culatra. E o mais absurdo é que o tal ato de desagravo está programado para a sede do Sintep-MT, a partir das 19h. Trata-se de um espaço dos profissionais da Educação. É uma estrutura paga com contribuição dos professores da rede pública. E nem todos são filiados ao petismo. O decente seria ao menos promover o movimento político na sede do PT.