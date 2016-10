PT volta a ter 2 deputados na AL

A partir de janeiro, o PT volta a ser dois deputados estaduais. Diferente de outras épocas, quando o petismo não enfrentava desgaste e nem escândalos e marcou posição na AL com Gilney Viana, Serys, Verinha, Ságuas, Brunetto e Alexandre Cesar, desta vez as duas cadeiras surgem após processos traumáticos, numa "guerra" jurídica e também eleitoral. O petista Barranco só conseguiu assumir como deputado há dois meses, depois do "descongelamento" de seus votos. Entrou no lugar de Taborelli. O vereador Alan Kardec, derrotado à reeleição, fica sem mandato na Câmara cuiabana a partir de 1º de janeiro, mas, em compensação, ganha dois anos de mandato de deputado, na vaga de Emanuel. Essa cadeira surge por causa de duas combinações de resultados para prefeito, uma em Juína, onde o 1º suplente de deputado, petista Altir, saiu vitorioso e, em Cuiabá, com a eleição neste domingo de Emanuel.