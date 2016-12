PV, a Mesa e cargo para Stopa

Mesmo antes de iniciar a nova legislatura, o PV, que elegeu a maior bancada com 4 vereadores, já pulou para os braços do prefeito eleito Emanuel. O quarteto estava rachado, com Mário Nadaf e Felipe Wellaton apresentando certa resistência, enquanto Justino Malheiros e Marcos Veloso já transitam entre os governistas desde a campanha, mesmo o PV estando oficialmente no palanque do tucano Wilson. O bloco pró-Emanuel elegeu 11 dos 25 parlamentares. Agora, os verdes se uniram por duas razões. Primeira, querem eleger Justino presidente da Câmara. E a unidade ao grupo situacionista projeta para 15 o número de votos, suficientes para a vitória. Segunda, desejam cargos no Executivo. Insistem em manter José Roberto Stopa no Serviços Urbanos, mesmo Emanuel já tendo avisado que não aproveitará ninguém do 1º escalão da gestão Mauro. Ademais, Stopa é considerado incompetente e só se sustenta como secretário por lobby e indicação partidária.