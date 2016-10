PV conquista a maior bancada

As 25 cadeiras de vereador por Cuiabá vão ser divididas, a partir de janeiro, por parlamentares de 14 legendas, "pulverização" partidária inédita. Para se ter ideia de tamanha surpresa, o PV ficou com a maior bancada, com 4 vagas. Pela sigla, até agora na lista de pequenos partidos, garantiram mandato Felipe Wellaton, Justino Malheiros, filho do ex-deputado João Malheiros, o delegado Veloso e o já parlamentar Mário Nadaf (foto). Três siglas (PSB, PP e PSDB) dividem a segunda maior bancada, cada uma com 3 cadeiras. Pelo PSB do prefeito Mauro foram eleitos o ex-vereador Misael Galvão, os ex-secretários municipais Gilberto Figueiredo e Marcelo Bussiki e Ricardo Saad, que foi reeleito. O PP elegeu Diego Guimarães e Vinycius, filho do ex-vereador Clovito, que morreu o ano passado, e reelegeu Paulo Araújo. O PSDB do governador Taques conseguiu a reeleição de 3 vereadores: Renivaldo, Adevair e Ricardo Saad.