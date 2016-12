Quase 3 anos comandando TCE

Se Antonio Joaquim se aposentar mesmo do TCE-MT em julho, como se comenta nos bastidores, para ter mais tempo com vistas a percorrer o Estado em pré-campanha a governador, o comando do órgão passará ao hoje vice-presidente do Conselho Deliberativo, conselheiro Valter Albano (foto). Caberá a este concluir os seis meses restantes do atual mandato. E o próprio Albano reassumirá a presidência, dentro de um acordo de "rodízio" entre os integrantes do Pleno. Assim, ficará dois anos e seis meses como presidente. Pela ordem, a presidência ficaria com Campos Neto, o mais jovem dos 7 conselheiros, mas ele preferiu abrir mão. Quer adquirir mais experiência. Já a cadeira vitalícia de Joaquim abrirá um campo de batalha pela indicação. Deputados querem a vaga, mas o próprio Joaquim tem dito que a indicação, pela primeira vez na história, terá de partir do Ministério Público de Contas.