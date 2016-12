Queimados começam a desistir

Há uma "inflação" de virtuais candidatos à presidência da Câmara de Cuiabá. Dos 25 que tomam posse em 1º de janeiro para, no mesmo dia, escolher membros da Mesa Diretora, os que mais se articulam são Misael Galvão (PSB) e Chico 2000 (foto). O problema é que ambos estão "queimados". Misael não carrega crebidilidade e nem é considerado confiável entre os próprios parlamentares. Chico 2000 viu a imagem ir à lona com a denúncia de abuso sexual contra uma menina de 11 anos. É investigado em um inquérito policial instaurado pela Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Por causa disso, o vereador reeleito pelo PR com 3.620 votos já admite que não será mais candidato à Mesa. Também "jogaram a toalha" os tucanos Renivaldo e Adevair e também Gilberto (PSB), que chegou a ensair candidatura.