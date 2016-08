Queria tudo e fica sem nada

Xuxu Dal Molin (foto) é um empresário-político que queria tudo e ficou sem nada na vida pública. Em 2010, foi candidato a deputado federal pelo PR. Amargou derrota nas urnas. Pulou para o PDT e concorreu a vice-prefeito na chapa de Dilceu Rossato, vitorioso em 2012. Dois anos depois, tenta novamente cadeira na Câmara Federal e fica na segunda-suplência. De novo, Xuxu troca de legenda, do PDT para o PSD. Com sede de poder, rompe com o prefeito Dilceu Rossato, apostando que seria candidato à sucessão em Sorriso. Não se viabilizou. Recebe promessa de virar deputado federal e resolve renunciar ao cargo de vice-prefeito e também desiste de candidatura majoritária neste pleito. Descobre depois que na vaga provisória na Câmara, no lugar do titular e licenciado Victório Galli, já havia tomado posse o primeiro-suplente Tampinha. Para piorar a situação política de Xuxu, o seu candidato tucano Ari Lafin dificilmente conseguirá atropelar Dilceu na corrida à reeleição. Deu com os burros n'água.