R$ 2 mi doados para campanha

A campanha de Emanuel Pinheiro recebeu até agora R$ 2,4 milhões em doações. Desse montante, 76% vieram dos diretórios nacional, estadual e municipal do PMDB, partido do candidato. O Nacional injetou R$ 710 mil. O Estadual, sob Carlos Bezerra, liberou R$ 957 mil, enquanto o Municipal disponibilizou R$ 163 mil. O secretário nacional de Política Agrícola, ex-ministro da Agricultura Neri Geller (foto), arrancou do bolso R$ 200 mil para a campanha do colega peemedebista neste 2º turno em Cuiabá. Entre outros doadores graúdos estão o ex-deputado Roberto Nunes (R$ 42,3 mil), o advogado e ex-secretário de Estado Antonio Roberto Possas de Carvalho (R$ 26,5 mil) e o ex-secretário de Trânsito e Transporte Urbano de Cuiabá, Antenor Figueiredo (R$ 22,3 mil).