R$ 700 mil para a posse de EP

Cálculos preliminares do cerimonial, sob Fernando Baracat, que está organizando a solenidade de posse de Emanuel Pinheiro à Prefeitura de Cuiabá, chegam a nada menos que R$ 700 mil. Só de despesas com convites são R$ 160 mil. A organização quer confeccionar 10 mil convites, ao custo unitário de R$ 16 reais. A futura primeira-dama da Capital Márcia Pinheiro está ajudando a programar o evento. Ela defende que a solenidade, que será em 1º de janeiro no Centro de Eventos do Pantanal, a partir das 18 horas, seja transmitida simultaneamente em talões a serem montados em 14 bairros. Entre outras despesas estão R$ 75 mil com locação do Centro de Eventos. A menos de um mês para entregar o mandato, o prefeito Mauro não aceita pagar essa conta.