Racha da base, vitória de Pátio

Zé do Pátio, do Solidariedade, conseguiu bater dois grupos políticos fortes em Rondonópolis, segunda maior economia do Estado. Volta a administrar o município a partir de janeiro. Venceu com 36% dos votos válidos, numa briga acirrada com o prefeito Percival (PPS), que obteve 34,8% e, com Rogério Salles (PSDB), com 27,5%. O prefeito eleito atravessou a campanha propagando ter sido vítima de injustiça, pois teve o mandato de prefeito cassado em 2013 e, depois, a própria Justiça o inocentou. Figura bastante popular e considerado político "das massas", Pátio volta ao Executivo com apoio do povão. Se beneficiou muito do racha entre Percival e Salles, prefeito e vice. E conquistou votos também por causa do desgaste da gestão Percival, que teve a favor a máquina e, mesmo assim, sai derrotado. Abraçados com Salles, estavam Taques, Fávaro, Medeiros e Adilton Sachetti.