Radical e arrumando confusão

Zeca Viana está cada vez mais isolado entre os colegas deputados. Quase sempre a cada discurso marcado pelo descontrole emocional, tom raivoso e inconsequente, arruma confusão. Costuma reagir com palavras agressivas. Dispara a metralhadora verbal contra quem o questiona. Setores da imprensa trouxeram entrevista de Zeca denunciando o que chama de compra de votos na eleição à Mesa da AL. Nesta quinta, na sessão que marcou a escolha de Botelho à presidência do Legislativo, o deputado pedetista, após ser avisado que iria ser acionado na Justiça para provar tal acusação, subiu à tribuna para assegurar que não fez a denúncia. E, assim, segue Zeca, um deputado que propaga imagem de independente mas que, no fundo, é classificado pelos colegas como um "ignorante".