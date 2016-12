Ranchão com torre e sem celular

Os 7 mil moradores de Ranchão, a 60 km do centro de Nova Mutum, convivem com uma situação curiosa e intrigante. Cravada dentro do distrito, uma moderna e estruturada torre de 110 metros de altura, uma das mais altas do Estado, recebe sinal de celular de Nova Mutum e manda-o para o município de Santa Rita do Trivelato, a 58 km dali. Enquanto isso, os habitantes de Ranchão não têm o serviço à disposição. Para se comunicar ou recorrem à telefonia fixa ou a internet via rádio, o que eleva custos e se torna inviável à maioria. O vereador eleito pela comunidade Cristiano Bicô (PRB) cobra providências das autoridades. Considera um absurdo o distrito receber sinal de celular e não disponibilizá-lo aos moradores. Pediu interferência do deputado Nininho, que acredita que em 2017, com ampliação da cobertura em 60 municípios, Ranchão tende a ser contemplado.