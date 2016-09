Ranking traz destaque a Fábio

Fábio Garcia (PSB), que exerce 1º mandato, está comemorando o resultado de uma avaliação de todos os parlamentares feita pelo portal "políticos.org". Aparece como "melhor deputado de MT", que tem bancada com 8. O estudo considerou dados de fontes oficiais, como sites governamentais e de veículos de mídia. A página traça um ranking nacional e por Estado dos políticos. Fábio conquistou 329 pontos, a maior parte deles pela qualidade legislativa. Obteve pontos por sua frequência nas sessões e por ser econômico nos gastos com as cotas de atividade parlamentar. Fábio defende, por exemplo, redução do preço da energia elétrica no Brasil. É conseguiu economia de R$ 11 bilhões no custo da conta de luz aos consumidores. Teve aprovada uma emenda que garante tratamento igualitário a todos consumidores de energia, reduzindo o preço da conta de luz para os mato-grossenses, que antes eram obrigados a pagar 4,5 vezes a mais uma conta bilionária de R$ 25 bi por ano.