Reação à decisão de conselheiro

O Palácio Alencastro reagiu à decisão do conselheiro do TCE Sérgio Ricardo, que determinou afastamento por dois dias do secretário de Saúde de Cuiabá, Ary Soares (foto), pelo não repasse de verbas referentes a setembro e outubro ao Hospital do Câncer. A prefeitura sustenta que não houve má fé e nem ilegalidade. Enfatiza que Ary não foi e nem será afastado até 31 de dezembro, quando a atual administração conclui o mandato. Em nota, o Alencastro diz que não haveria necessidade de tal medida cautelar do TCE porque os R$ 2,9 milhões já estão empenhados e o pagamento vai ser feito na próxima quarta (16). Como proferida, a decisão do conselheiro implica em antecipação de pagamento da competência do mês de outubro.