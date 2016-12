Reação e cobrança ao governo

Nininho reagiu ao Curtinhas "Instigado a reagir contra Taques". Afirma, por meio de assessoria, que tem autonomia e não precisa ser motivado por Janaína Riva para se posicionar em relação ao governo estadual. O parlamentar disse que está insatisfeito com o que chama de forma como os deputados estão sendo tratados pelo Palácio Paiaguás. Diz defender os colegas e o Legislativo e reforça a tese de que é favorável ao diálogo e cobra que o Executivo regularize os repasses. Segundo Nininho, ordenador de despesas da AL, tanto ele quanto o presidente Guilherme Maluf foram notificados pelo MPE para tomar providências. Pontua que a reação contra o governo representa o sentimento dos deputados, que avançaram até as 22h desta quarta para aprovar várias mensagens do Executivo.