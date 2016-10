Receitas de R$ 1 mi à campanha

A campanha de Wilson Santos recebeu até agora R$ 1,3 milhão. O diretório nacional do PSDB, sob Aécio Neves, que esteve em Cuiabá nesta quinta para reforçar o nome do colega à sucessão em Cuiabá, enviou R$ 965 mil, 72,7% do montante arrecadado. Um dos principais doadores é o vice da chapa, o vereador do PSB Leonardo Oliveira (foto), que doou R$ 48 mil. Também ajudaram financeiramente na campanha o advogado José Eduardo Miranda (R$ 88 mil), Helena Lúcia Barros Nigro (R$ 50 mil) e o economista e empresário Edson Jacintho da Silva, da Agenda Assessoria, que administrou o Cuiabá-Prev na época em que Wilson foi prefeito. Amigo e aliado de primeira hora do candidato tucano, Edson fez doação de R$ 10 mil. Há diversas contribuições físicas com valores menores, como do ex-vereador Roosivelt Coelho (R$ 2,2 mil) e do empresário Jorge Pires (R$ 2,5 mil).