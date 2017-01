Recuo após aprovar aumento

Agora que passou a cuidar do caixa da Câmara de Cuiabá, que recebe R$ 3,5 milhões mensais de duodécimo, Dilemário Alencar (foto), do Pros e primeiro-secretário da Mesa Diretora, está liderando movimento para só implantar o reajuste de 23% sobre salários dos parlamentares na próxima legislatura, ou seja, daqui a quatro anos. O intrigante é que Dilemário foi um dos 11 da legislatura passada que se reelegeram e que votaram favoráveis ao aumento de R$ 15 mil para R$ 18,9 mil. Mas percebeu depois que a repercussão junto à sociedade teve efeito devastador à imagem dos vereadores, que já não é boa. Além do aumento salarial, os vereadores implantaram também o 13º salário e o valor da verba indenizatória subiu de R$ 9,1 mil para R$ 11 mil. Na mesma proposta, elevou-se ainda subsídio do prefeito de R$ 17 mil para R$ 23 mil e, do vice, para R$ 18 mil. A pressão é tanta que possivelmente esses aumentos fiquem mesmo para a partir de 2020.