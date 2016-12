Emanuel Pinheiro (foto) está prestes a descumprir uma regra estabelecida por ele próprio antes de tomar posse como prefeito de Cuiabá. Tinha assegurado que não manteria ninguém dos secretários de Mauro. Mas, nos bastidores, em meio às pressões de "mauristas", o peemedebista começa a abrir exceções. A tal mudança de gestão apresentada na campanha por Emanuel e que convenceu no voto 38% do eleitorado, começa a ser desfeita antes da gestão começar. Emanuel bate-cabeça e, isolado, posterga a definição do secretariado. E um dos nomes que se tornou fortes, inclusive sob respaldo do prefeito Mauro, é do secretário Stopa, que deseja continuar no Serviços Urbanos. A pasta tocada por Stopa é quem conduz, por exemplo, o processo de PPP da iluminação pública que envolve R$ 712 milhões na concessão, por 30 anos, à empresa privada.