Redução do custeio da máquina

Números oficiais provam na prática o que o governador Taques tem pregado nos discursos e nas ações sobre cortes de despesas da máquina. Para se ter ideia, em 2013, o Governo Silval gastou R$ 972,1 milhões com custeio (salários, pensões, energia, água, combustível, telecomunicação, eventos, aluguel de carros e de imóveis, materiais de papelaria, coffee break e outras despesas). Em 2014, último ano da administração peemedebista, o montante subiu para R$ 1 bilhão. Sob Taques, em 2015 o custeio ficou em R$ 793 milhões e, neste ano, soma até agora menos de R$ 720 milhões. O governador comemora esse resultado. Embora com orçamento elevado, o chamado custeio, do qual são excluídos investimentos, foi reduzido drasticamente, ainda mais levando-se em consideração a alta da inflação e aumento do salário mínimo e das tarifas de água, energia e combustíveis. Num comparativo com o exercício anterior, o governo está conseguindo neste 2016 reduzir quase R$ 270 milhões de despesas com custeio.