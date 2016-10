Reeleição tranquila em Cáceres

Com 53% dos votos válidos, Francis Maris (foto) reconquista mais um mandato em Cáceres com o "pé nas costas". Os concorrentes fracos deram a senha da vitória ao ex-peemedebista e tucano desde o início da campanha. O prefeito sentiu-se tão à vontade, sem se preocupar com eventual ameaça dos concorrentes Adriano (PSB) e Janaína (SD), que nem montou grande estrutura de campanha. A reeleição de Francis mostra uma nova tendência na cidade pólo do Oeste que tradicionalmente vinha sendo administrativa por políticos. Agora, tem um gestor com perfil mais técnico e numa linha austera, de controle dos gastos públicos. O resultado das urnas revela que os cacerenses não querem mais políticos tradicionais e nem carreiristas no comando da prefeitura.