Registro de mandato no cartório

Para tentar tirar o temor daqueles que consideram que Wilson abandonou Cuiabá, quando renunciou ao mandato em 2010 para concorrer a governador, o candidato tucano anunciou no sábado, em ato na praça na Mandioca, que na segunda (24) vai registrar em cartório o compromisso de que, se eleito, administrará integralmente os quatro anos. Em discurso ao lado do governador Taques, de vereadores e deputados estaduais e federais, como Maluf, Botelho e Fábio Garcia, e sob olhar de dezenas de cabos eleitorais, o tucano afirmou também que o seu vice, vereador Leonardo (PSB), que foi indicado pessoalmente à chapa pelo prefeito Mauro Mendes, terá atuação ativa. Wilson afirmou até que Cuiabá contará com 2 prefeitos e comparou Leonardo com Dante. Lembrou da rejeição e da desvantagem nas pesquisas de intenção de voto para o peemedebista Emanuel, mas que, segundo Wilson, "está conseguindo virar o jogo".