Registro negado à vice de Salles

A campanha de Rogério Salles, um dos três candidatos a prefeito de Rondonópolis, sofreu duro golpe nesta sexta. A Justiça Eleitoral indeferiu o registro de Marildes Ferreira, vice da chapa. Foi detectada dupla filiação. Ex-secretária municipal de Saúde, Marildes militava no PPS do prefeito Percival, que busca a reeleição, e migrou para o PSD. Mas, no relatório oficial da Justiça Eleitoral consta seu nome como ainda integrante da legenda socialista. Marildes tem marcado posição na campanha, com bastante aparição no horário eleitoral e, com maior inserção nas camadas populares, passou a puxar eleitores à chapa encabeçada por Salles. O tucano agora vai avaliar que decisão tomar. Se toca a campanha com a vice sub judice, enquanto recorre ao TRE-MT, se parte logo para substituição ou se arrisca até o final, mesmo sob risco de toda a chapa, numa eventual vitória, ficar impedida de assumir a prefeitura. Além de Salles e Percival, também disputa em Rondonópolis o ex-prefeito e deputado Zé do Pátio (SD).