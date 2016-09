O que "mata eleitoralmente" Wilson Santos, um dos 6 candidatos a prefeito da Capital, é o índice de rejeição. O ex-prefeito enfrenta hoje resistência de nada menos que 41%. Esse fator tem deixado desestimulado a militância tucana. Enquanto quase metade do eleitorado cuiabano afirma, segundo números do Gazeta Dados, não votar no tucano de jeito nenhum, a rejeição ao nome de Emanuel, que assumiu a ponta da pesquisa, é de apenas 6%. Wilson entrou na campanha de última hora, após desistência do projeto de reeleição de Mauro. De um lado, o tucano tem o governador Taques no palanque, mas, de outro, não conseguiu levar para a campanha o prefeito do PSB, que está com a popularidade tão em alta que sua imagem é vinculada até a de Emanuel, que, em tese, é do palanque de oposição.