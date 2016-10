Renovação na Câmara sinopense

A renovação de cadeiras de vereador em Sinop chega a 80%. São 15 parlamentares e 10 tentaram novo mandato. Mas somente três reconquistaram vaga, sendo eles Fernando Brandão (foto), do PR, Ademir Bortoli (PMDB) e Hedvaldo Costa (PR). E a prefeita eleita Rosana Martineli (PR) terá maioria no Legislativo. Sua coligação elegeu 9, sendo 5 do PMDB e 4 do PR. É possível que consiga ampliar a base, atraindo Leonardo Visera (PP) e Joacir Testa (PDT). Por outro lado, corre-se risco de conviver com racha no PMDB, já que dois eleitos são ligados ao candidato a prefeito derrotado, o oposicionista Roberto Dorner (PSD). Um deles é Tony Lennon, apresentador de um programa da TV Cidade (SBT), propriedade de Dorner. O outro é Lindomar Guida, que teve campanha financiada por Dorner. Ambos tendem a seguir orientação do empresário-político.