Repatriação e verba para Saúde

O governador Taques decidiu que dos R$ 109 milhões que entram na conta do Estado neste mês, a título de repatriação, R$ 70 milhões vão para a saúde. O montante será usado para pagar hospitais regionais e fornecedores, na aquisição de medicamentos e também nos repasses aos municípios. O secretário de Saúde João Batista (foto) diz que a determinação do governador é para processar de forma imediata o valor, de modo a chegar logo às prefeituras e hospitais. Os repasses ao governo estadual serão feitos em três datas, junto com o FPE. Uma parte entra nesta quinta (10), a outra no dia 20 e, a última, em 30 de novembro.