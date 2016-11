Respaldando reforma tributária

O governo estadual tem um forte aliado externo na defesa da reforma tributária. Trata-se do industrial Jandir Milan, presidente do Sistema Fiemt. Embora alguns outros setores empresariais se manifestem contra, entre eles comerciantes de materiais de construção, Milan entende que a proposta deixa o modelo de tributação mais simples, direto e isonômico. Não traz aumento de impostos. Reforçando a tese do governador Pedro Taques, a Fiemt considera que haverá mais transparência e segurança jurídica. Jandir Milan observa que o regulamento tributário de MT tem hoje 470 mil palavras e o compara com a Bíblia, que registra 810.697 palavras. O novo modelo de tributação, que deve enfrentar queda-de-braço nos próximos dias entre os deputados na AL, será reduzido a 16 mil palavras em 33 páginas.