Respaldo de 18 para presidência

Justino Malheiros (foto), eleito pelo PV para o 1º mandato, conquistou apoio de mais três colegas e será eleito presidente da Câmara da Capital no domingo com ao menos 18 dos 25 votos possíveis. Aderiram ao bloco governista Abílio Júnior (PSC), Gilberto Figueiredo e Marcelo Bussiki, ambos do PSB do prefeito Mauro, que conclui a gestão neste 31 de dezembro. Filho do ex-deputado e ex-presidente da Câmara João Malheiros, Justino vai comandar um Legislativo que receberá R$ 3,5 milhões de duodécimo mensalmente. As articulações pela vitória de Justino à Mesa Diretora contam com apoio, em privado, do peemedebista Emanuel, que toma posse como prefeito no mesmo domingo, 1º de janeiro.