Responsabilidade e esperança

Na metade do mandato, Pedro Taques se mostrou humilde e sereno ao chamar todos à responsabilidade no jantar, na quarta, com deputados e metade do seu secretariado. O governador que está dialogando com representantes de diversos segmentos e com os Poderes no sentido de equilibrar contas para superar a crise. E afirma estar esperançoso. Entende que todos os seus antecessores passaram por momentos de dificuldades, mas nenhuma delas se comparada à situação atual. Dos 24 deputados, foram convidados para o jantar 19 considerados governistas. E, destes, 14 se fizeram presentes. Os ausentes, como Maluf, Fabris, Baiano e Wagner, telefonaram para dizer que estavam em outros compromissos. O governo considerou positivo o encontro. Ao menos dos parlamentares ali, ouviu palavras de apoio e demonstração de empenho, especialmente dos que fizeram discurso, sendo eles Zé Domingos, Pátio, Oscar, Romoaldo Satélite e Dilmar.