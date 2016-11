Retomada à militância política

Sem alarde, algumas lideranças políticas e empresariais estão trabalhando o nome de Antonio Joaquim para candidatura majoritária em 2018, possivelmente ao governo. Ele pode se tornar o principal nome para eventual duelo com Pedrp Taques, que tende a buscar a reeleição. O conselheiro tem revelado a assessores que vai se aposentar do cargo vitalício no segundo semestre de 2017, antes mesmo de concluir o mandato de presidente do TCE-MT, que encerra-se em dezembro. A tendência é de Antonio Joaquim, que foi deputado estadual e federal e secretário de Estado, optar pelo PMDB e concorrer ao Palácio Paiaguás. E, desde já, mesmo impossibilitado de participar das articulações políticas, por força do cargo, Joaquim tem recebido adesões de lideranças de várias regiões. E essas manifestações são encaradas por ele como espécie de combustível que alimenta o projeto político e dará arrancada rumo a 2018.