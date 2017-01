Retomada do VLT após tsunami

Após conversa com o governador Taques e com o secretário estadual de Cidades, Wilson Santos, o novo secretário de Assuntos Estratégicos de Várzea Grande, Jayme Campos (foto), se mostra mais entusiasmado com a possibilidade de conclusão das obras do VLT, que liga seu município à capital. Jayme disse nesta terça (17) que a previsão do Estado é de até maio retomar as obras, vindo a concluir a primeira etapa até o fundo do Atacadão, em Cuiabá, próximo a ponte que divide os dois municípios. Ali será construído um terminal de passageiros. Ex-prefeito, ex-governador e ex-senador, Jayme observa que o projeto inacabado do VLT teve efeito de um tsunami na avenida da FEB. Fechou várias empresas, congestionou o trânsito e provocou revolta à população e denúncias. Mas, agora, diz o secretário, a expectativa é enorme pela conclusão de parte da obra. Observa que, quanto mais tempo parada, mais prejuízo amarga a estrutura do VLT.