Retorno a Sorriso sem cargo

Xuxu Dal Molin (PDT) retornou a Sorriso sem conseguir assumir a sonhada cadeira de deputado federal. Ficou perambulando por Brasília por quase uma semana. Chegou a ser apresentado, numa reunião no Ministério da Agricultura, como parlamentar. E até contratou assessores. Com o licenciamento do titular Victório Galli e confiando num acordo de rodízio "costurado" por Nilson Leitão, Xuxu, que é 2º suplente, renunciou ao cargo de vice-prefeito e desistiu de ser candidato em Sorriso neste pleito, apostando todas as fichas na estreia na Câmara. Mas Tampinha, 1º suplente, lhe deu golpe político. Agiu rápido e ocupou a vaga. Xuxu está chateado também com Leitão, que tinha garantido o tal rodízio e depois deixou o ex-vice-prefeito na mão. Como fora traído pela esperteza de Tampinha, Leitão não foi capaz de contemplar Xuxu no cargo. Bastaria ter pedido licença por 4 meses. Por ironia do destino, a situação política na qual Xuxu foi jogado lembra "Alegria, Alegria", de Caetano Veloso. A canção, em verdade, nada tem de alegria. Inicia com "Caminhando contra o vento/ sem lenço e sem documento".