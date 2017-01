Retorno para apreciar 2 projetos

Os deputados interrompem as férias nesta terça para, em sessão extra, votar basicamente duas propostas, a Lei Orçamentária de 2017, com previsão de receitas e despesas de R$ 17,5 bilhões, e as contas do Governo Taques do exercício de 2015 que foram aprovadas pelo TCE-MT e que agora precisam ser apreciadas pela AL. Um grupo de servidores está se organizando para, durante a sessão, fazer protesto. A categoria está inconformada com o fato da LOA-2017 não conceder reposição salarial, o chamado RGA. O primeiro-vice-presidente Eduardo Botelho, que assume o comando do Legislativo no próximo mês, explica que outros projetos do Executivo, como a reforma tributária e a lei complementar do teto, só deverão ser apreciados a partir de fevereiro, após retorno definitivo dos deputados ao trabalho.