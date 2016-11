Revolta com acusação de Nadaf

O governador Taques reagiu com indignação à notícia assinada por Lauro Jardim, em O Globo deste domingo, de que Pedro Nadaf, ex-secretário dos governos Blairo e Silval, o incriminou em suposto caixa 2 na campanha vitoriosa ao Palácio Paiaguás, em 2014. Numa curta matéria de três parágrafos, o jornalista escreve que Nadaf, em proposta de delação premiada, afirma que Taques recebera por fora, ou seja, em caixa 2 de campanha, R$ 2,5 milhões. A negociação para Nadaf, indiciado em vários crimes, passar a colaborar com a Justiça está avançada. Ex-procurador da República e com história construída sob carimbo da retidão, Taques se mostra revoltado com tal acusação. Vê jogo sujo de Nadaf para prejudicá-lo.