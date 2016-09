Risco de votação decepcionante

A estratégia de Serys (PRB) e de Julier (foto), do PDT, de usar a campanha deste ano à Prefeitura de Cuiabá para ganhar visibilidade eleitoral pensando em projetos políticos para 2018 tende a virar uma grande frustração. É que, conforme têm mostrado as pesquisas de intenção de voto, ambos devem amargar votação decepcionante. Podem sair da campanha menor politicamente do que entraram. Serys ainda sonha com o Senado daqui a dois anos. Julier pensa em cadeira de deputado federal. Ex-juiz federal, o raivoso Julier achou que assumiria fácil a liderança na corrida ao Palácio Alencastro. Mas a torcida dele agora é para não ser o "lanterna". Serys, mesmo numa coligação de dois partidos nanicos, também apostava piamente que iria para o 2º turno. Mas não consegue alcançar a 5% das intenções de voto e ainda é uma das mais rejeitadas. A briga para prefeito, inclusive em dois turnos, está mesmo entre Emanuel, Procurador Mauro e Wilson.