Riva e delação junto ao MPF-MT

Há um bom tempo, José Riva, réu em várias ações, preso quatro vezes e hoje em liberdade, passou a delatar para o Ministério Público Federal. Inicialmente, a delação premiada seria acordada com MPE-MT, GAECO e CIRA, mas nenhum desses órgãos aceitou porque descobriu mentiras do ex-presidente da Assembleia, que estava "entregando" uns e aliviando a barra de outros. Curiosamente, o MPF-MT também se recusou a avançar num entendimento para Riva revelar tudo que sabe de coisas não republicanas do período de duas décadas no comando da AL. O ex-parlamentar, então, bateu a porta da Procuradoria-Geral da Republica, em Brasília, dizendo que revelaria esquemas envolvendo pessoas com privilégio de foro. A partir daí, a PGR topou e delegou para o MPF-MT interrogá-lo. Nesse caso, a competência para eventualmente julgar autoridades que estão sendo denunciadas por Riva será o STJ e o STF.