Rodrigo quer comandar Câmara

O auditor do TCE-MT Rodrigo Coelho, eleito vereador por Várzea Grande com 1.754 votos, está se articulando à presidência do Legislativo municipal. Explora o fato de ser sobrinho dos irmãos Júlio e Jayme Campos e de pertencer a base da prefeita reeleita Lucimar, que detém maioria na Câmara. Nos bastidores, Rodrigo, filiado ao PTB, propaga já ter adesão de 7, podendo chegar a 9 votos nos próximos dias. Defende o que chama de chapa de renovação, na expectativa de atrair apoio da maioria dos 21 parlamentares eleitos e/ou reeleitos. A eleição à Mesa Diretora será em 1º de janeiro, logo depois da posse. Por enquanto, Rodrigo leva vantagem na corrida à presidência, pois o principal concorrente é o populista e sem perfil administrativo Chico Curvo (PSD), que garantiu mais um mandato como o terceiro mais votado: 2.956 votos.