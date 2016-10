Rosana barra projeto de Leitão

A vitória de Rosana (PR) em Sinop, a capital do Nortão, enterra o projeto político de Nilson Leitão (PSDB) em disputar o Senado em 2018. Ex-prefeito de dois mandatos e exercendo o 2º na Câmara Federal, Leitão acreditava que seu grupo reconquistaria a prefeitura, após 8 anos de fora. Primeiro, lançou o afilhado político tucano Fernando Assunção, que não "decolou". Recorreu, então, a Dorner (PSD). O blocão foi com tudo para cima de Rosana, que tem Juarez como aliado. Por fim, Rosana vence. Sairá da cadeira de vice para a de prefeita. Leitão não terá como construir agora projeto majoritário sem poder contar com o principal alicerce eleitoral. Juarez, mesmo sob investigação por supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa, pode "peitar" candidatura de federal, pois terá a seu favor o alicerce político que vai faltar a Leitão.