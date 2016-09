Rubens em jogo político duplo

O sindicalista Rubens Paulo (foto), presidente licenciado do Sispmur, entidade que congrega os servidores públicos municipais de Rondonópolis, está acendendo uma vela para Deus e outra para o Diabo. Candidato a vereador pelo PSC, que faz parte do arco de alianças de Percival (PPS), Rubens declara que apoia o projeto de reeleição do prefeito, mas, ao mesmo tempo, também pede voto para Zé do Pátio (Solidariedade). Nessa tentativa de querer agradar aos dois candidatos majoritários ao mesmo tempo, Rubens está sendo pego na contradição. Tende a sair desse jogo político queimado com os dois lados, desmoralizado e com carimbo de traidor e, para piorar, derrotado nas urnas à Câmara Municipal.