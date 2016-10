Rubens perde em Rondonópolis

Rubens Paulo (foto) teve votação decepcionante para vereador em Rondonópolis. Presidente licenciado do Sispmur, que congrega o funcionalismo publico municipal, ele só conseguiu 489 votos pelo PSC. A derrota nas urnas ao sindicalista já era esperada. Ele fez uma campanha em cima do muro. Para uns, pedia voto para Zé do Pátio (SD), que acabou eleito prefeito. Para outros, dizia ser partidário e apoiador de Percival, derrotado à reeleição. Em outros momentos, Rubens chegou a dizer publicamente que não estava apoiando nenhum dos quatro candidatos ao Executivo. A falta de postura e de independência de alguém que se julga líder lhe custou o desprezo do eleitor. A esperança de Rubens agora, que está com a imagem "queimada" por acender uma vela para Deus e outra para o Diabo, é de, através de lobby, conseguir cargo de confiança no governo Pátio.