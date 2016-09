Sabatina e censura de assessor

Os três candidatos a prefeito de Sinop participaram nesta sexta de uma sabatina, organizada por 23 entidades, entre elas a seccional da OAB, a CDL e a Associação Comercial e Empresarial (Aces). Falaram de propostas e ideias e responderam a perguntas Rosana Martinelli (PR), Dalton Martini (PP) e Roberto Dorner (foto), do PSD. Encararam o público por 40 minutos, em separado. O que chamou atenção foi a maneira arbitrária que agiu a organização, que impediu alguns veículos de comunicação e até autoridades de entrar na sede da Aces, onde estava havendo sabatina, alegando que essa tinha sido uma regra estabelecida de quando o candidato começasse a falar. Também "roubou" a cena Humberto Frederico, coordenador de Jornalismo da campanha de Dorner. Ele avançou o sinal, impondo censura e se expos ao ridículo quando impediu Dorner de responder a uma pergunta da jornalista Julia Munhoz, correspondente do Rdnews em Sinop. Ela citou que o candidato do PSD estava fazendo ataques no horário eleitoral e, como estava perdendo sucessivos espaços para dar direito de resposta, se não iria mudar de estratégia. Nesse momento, eis que Frederico interrompe e diz "isso é o marketing quem responde". E Dorner se calou.