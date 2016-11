Sachetti culpado por 2 derrotas

Percival Muniz (PPS) cita o nome do ex-prefeito Adilton Sachetti (foto) toda vez que alguém o questiona sobre as razões que levaram-no a derrota à reeleição, contrariando o que pregava o próprio prefeito de que estaria realizando uma boa administração. Para Percival, Sachetti colocou "pilha" em seu vice Rogério Salles, levando-o a romper para também entrar na disputa. Com esse racha, o deputado Zé do Pátio, que surgiu como espécie de terceira via e isolado no Solidariedade e outros pequenos partidos, saiu vitorioso e volta a comandar Rondonópolis a partir de janeiro. Na análise do prefeito, Sachetti, que exerce mandato de deputado federal pelo PSB, agiu como conspirador político e enganou Salles, desenhando para o tucano um cenário favorável. Por fim, prefeito e vice morreram abraçados nas urnas para alegria de Zé do Pátio.