Saco de pancada de todo lado

Chico Galindo, que foi prefeito de Cuiabá por 2 anos e 8 meses, entre 2010 e 2012, se tornou saco de pancada nesta reta final do 2º turno em Cuiabá. De um lado, Wilson Santos, de quem Galindo foi vice antes de assumir a titularidade no Palácio Alencastro, desce o porrete no petebista. Culpa-no pela concessão desastrosa do saneamento, que resultou na entrada na CAB Cuiabá. A investida de Wilson é para prejudicar eleitoralmente o adversário Emanuel (PMDB), hoje apoiado por Galindo. O tucano explora até um tal acordão que teria sido "amarrado" entre o trio Galindo-Emanuel-CAB para manter a empresa explorando a concessão de água e esgotamento sanitário. Emanuel, para não assumir tanto desgaste nessa discussão, também faz críticas a Galindo, alegando que o ex-prefeito é "cria" de Wilson. Em síntese: Galindo está levando bordoada de todo lado, mesmo não sendo candidato e mantendo-se no anonimado nestas eleições.