Lucimar Campos pretende mudar até 5 secretários para o 2º mandato. E um deles já foi exonerado no último dia 12. Trata-se de Adilson Arruda, que tocava a pasta de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo de Várzea Grande. Adilson é irmão do vice-prefeito Arilson, que está rompido politicamente com os Campos. E isso ajudou na decisão da prefeita de pedir o cargo para Adilson. Responde interinamente pela pasta Cesar Miranda, secretário de Governo. O comando de outras será trocado mais para acomodações políticas. O vereador peemedebista em final de mandato Kalil Baracat (foto), por exemplo, deve ocupar alguma secretaria. Já foi sondado por Jayme, futuro secretário de Assuntos Estratégicos. A prefeita avalia também desmembrar algumas pastas. Quer separar, por exemplo, a Educação e Cultura do Esporte e Lazer. Esses setores foram unificados na gestão Walace. E, para não elevar a folha e nem o número de servidores, as novas pastas levarão nome de extraordinárias, mantendo atuais estruturas e só criando a figura do secretário.