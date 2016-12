Saída do TCE-MT e novo projeto

O presidente do TCE-MT Antonio Joaquim tem declarado que deixará o órgão fiscalizador no final de 2017, coincidindo com a conclusão do mandato de presidente. Mas, em privado, especula-se que ele pode antecipar em seis meses o pedido de aposentadoria. Nesse caso, sairia em julho. O conselheiro, que já foi deputado estadual e federal e secretário de Estado, está entusiasmado porque muitas lideranças passaram a incentivá-lo a voltar à militância política, inclusive na esperança de tê-lo em projeto majoritário, possivelmente a governador no pleito de 2018. O PMDB já escancarou as portas, na esperança de tê-lo como principal "estrela". Mas, alheio a questões político-partidária, Joaquim tem uma agenda intensa programada para o período de março a julho do próximo ano com os programas Democracia Ativa, Consciência Cidadã e Gestão Eficaz. Pretende percorrer 9 pólos, sendo Lucas e Cáceres (em março), Sinop e Rondonópolis (abril), Confresa e Primavera do Leste (maio), Juína (junho) e Várzea Grande e Barra do Garças (julho).