Salário será pago todo o dia 10

Após novos ajustes com a equipe econômica, o governador Taques decidiu interromper o pagamento da folha escalonada, feita nos últimos dois meses. Agora, os quase 100 mil servidores vão receber todo dia 10 e não mais em etapas. Esse comunicado foi enviado nesta quarta ao Fórum Sindical, que representa dezenas de sindicatos do funcionalismo estadual. Na prática, a folha deste mês será liquidada em 10 de dezembro. A previsão do governo é que esse novo calendário tenha validade até junho do próximo ano. Trata-se de medida transitória e necessária por causa do descompasso ainda persistente entre a receita e a despesa. Com isso, é possível o servidor programar e organizar suas finanças. Sobre o 13º, será pago em 20 de dezembro a todos aqueles que eventualmente não tenham recebido no mês de seus aniversários.