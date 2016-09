Salles e a força do agronegócio

O vice-prefeito Rogério Salles (PSDB), que rompeu com o prefeito Percival para "peitá-lo" nas urnas, gastou oficialmente nesta campanha a prefeito de Rondonópolis próximo de R$ 1,5 milhão. Tinha feito previsão de possivelmente chegar ao teto, estabelecido pela Justiça Eleitoral em R$ 2,5 milhões. E os empresários do agronegócio, de cujo grupo Salles faz parte, foram seus principais doadores. O próprio Salles tirou do bolso R$ 200 mil e outra boa parte das contribuições veio de membros da família, como os R$ 30 mil do irmão Álvaro, R$ 33 mil de Luiz Antonio e R$ 73 mil de Maria Neuza Salles. Sua campanha recebeu ajuda financeira de familiares do deputado federal e ex-prefeito Adilton Sachetti, do senador licenciado e ministro Blairo Maggi e de grandes produtores, como Odílio Balbinotti (R$ 200 mil), Vilymar Bissoni (R$ 100 mil), Carlos Ernesto Augustin (R$ 50 mil) e Orlando Polato (R$ 25 mil).