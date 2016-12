Sávio em secretaria; Meraldo, AL

A 26 dias de concluir o mandato de vereador por Cuiabá, o ex-secretario municipal Domingos Sávio (foto), do PSD, vive expectativa de entrar no Governo Taques. Pelos acordos de bastidores, inclusive sob articulação do vice Carlos Fávaro, ficou acertado com o Paiaguás uma das duas possibilidades: ou Sávio se torna secretário de Trabalho e Assistência Social, vindo a substituir Valdiney de Arruda, ou assume a presidência do Instituto de Terras do Estado (Intermat), hoje comandado por Fausto Freitas da Silva. Numa reunião no final do mês passado, Fávaro não "costurou" só esse acordo, de modo que o seu PSD passe a ter mais espaço na gestão Taques. Bateu o martelo também na AL. Acertou para o deputado Zé Domingos se tornar o próximo conselheiro do TCE e, com isso, abrir vaga ao suplente Meraldo Sá.