Se opondo à reforma tributária

Quatro deputados que integram a Frente Parlamentar em Defesa do Comércio (Oscar, Rezende, Dilmar e Avalone) ouviram posicionamento duro de empresários contra o Decreto 380, que propõe reforma tributária, numa reunião na terça no auditório da Federação do Comércio, em Cuiabá. Segundo a categoria, estudos feitos pelo jurídico e também pela OAB mostram que a proposta do Governo Taques vai resultar em aumento da carga de impostos em vários segmentos. Os mais críticos ao projeto foram Hermes Martins, presidente da Fecomércio-MT, e Paulo Gasparoto (foto), que comanda a FDCL. Os empresários apresentaram aos deputados uma simulação de como seria, de acordo com o modelo de reforma tributária apresentado pelo governo, a carga tributária sobre uma empresa com uma alíquota mínima de 12% de ICMS. Em alguns segmentos, o aumento da carga chega a 220%. Dono da rede de lojas Decorliz, Gasparoto chegou a dizer que não tem motivação para continuar com sua empresa em MT e que, se a reforma for mesmo implantada da forma que deseja o governo, ter empresa no Estado será impraticável.