Secretário em VG sem restrição

A prefeita reeleita Lucimar Campos venceu uma batalha jurídica, derrubando uma restrição que vinha lhe trazendo limitações na hora de montar secretariado em Várzea Grande. Numa das gestões anteriores, em meio a conflitos com o Executivo, a Câmara Municipal incluiu o inciso IV no artigo 78 da Lei Orgânica, de modo a só permitir no 1º escalão quem é eleitor local e residente no município há pelo menos seis meses antes da nomeação. Havia, até então, vários secretários morando na vizinha Cuiabá. Eis que agora a Procuradoria-Geral do Município ingressou no TJ com Adin e obteve êxito. O Pleno considerou que, de fato, a condição imposta para investidura no cargo de secretário é inconstitucional. O relator, desembargador Gilberto Giraldelli, enfatiza, em decisão do último dia 28, que os termos da exigência afrontam a Constituição do Estado, afinal, trata-se de cargo de livre nomeação e exoneração da chefia do Executivo municipal.