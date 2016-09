Secretários, TV e efeito-Wilson

Kleber Lima, marqueteiro de Wilson Santos, evitou comentar a decisão do prefeito Mauro de ficar neutro no processo e ainda de desautorizar aliados, inclusive do PSB, a vincular seu nome à campanha do ex-prefeito tucano. Sobre aparição de 8 secretários municipais no horário eleitoral, usando a frase "quem aprova Mauro, vota Wilson", Kleber se limitou a dizer que houve, para tanto, autorização de Mauro para o secretariado fazer a gravação. Como agora o prefeito do PSB, que indicou Leonardo de vice da chapa de Wilson, não quer citação do seu nome, a tendência é do marketing regravar com os secretários e, desta vez, não mais mencioná-lo. Segundo Kleber, que foi secretário de Governo e de Comunicação da gestão do próprio Mauro, todos integrantes do 1º escalão que participaram do programa eleitoral do último dia 8 assim o fizeram por livre e espontânea vontade e sob autorização do Palácio Alencastro.